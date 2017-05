Gegen 23.25 Uhr war die Rettungsleitstelle in Trier alarmiert worden, durch die eingesetzten freiwilligen Feuerwehren aus Dockweiler, Daun, Waldkönigen und Dreis-Brück konnte die Situation aber schnell unter Kontrolle gebracht werden. Beim Anheizen des Holzbackofens war es in der Backstube zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, so die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte auf dem Backofen befindliches Dämmmaterial geglüht und zur Rauchentwicklung geführt, wodurch alles verrußt wurde. Drei Mitarbeiter wurden zunächst in ein Krankenhaus gebracht, konnten dies nach Untersuchung jedoch wieder umgehend verlassen.