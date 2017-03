Sonne scheint, Radler schwitzen und strahlen

Neue Führung, geglückter Start: Der Auftakt zur diesjährigen Saison im Mountainbike-Trailpark Vulkaneifel war eine ebenso sonnige wie spaßige, aber eben auch schweißtreibende Sache. Abe das gehört dazu.Im Technikparcours Koulshore bei Üdersdorf-Trittscheid kommen am Samstag 85 Radler zusammen, um bei angenehmem Frühlingswetter zu einer der beiden geführten Ausfahrten über 35 oder 65 Kilometer durch die Vulkaneifel oder dem Techniktraining mit Guide Horst Schmitt vor Ort teilzunehmen.Man merkte den Teilnehmern an, dass sie nach dem langen Winter endlich aufs Rad und raus in die Natur wollten. Was gibt es da für eine bessere Gelegenheit, als dies in der landschaftlich reizvollen Vulkaneifel mit ihrem ausgedehnten Mountainbike-Streckennetz zu tun?Das dachten sich auch Bernhard Dartsch und seine sieben Radsportkollegen vom SV Weidenbach, die regelmäßig größere Touren in Deutschland und Europa in Angriff nehmen. Die Gelegenheit zur gemeinsamen Saisonvorbereitung in der Heimat nahmen sie daher gerne, wenn auch zum ersten Mal, wahr. „Schöne Strecke, schönes Event. Hat viel Spaß gemacht. Und das gute Wetter haben wir uns auch verdient“, sagte Dartsch zur 35-Kilomemter-Runde. Ähnlich äußerte sich Marco Gruben aus Trier: „Das war ne schöne Tour zum Saisonauftakt. Nicht zu hart, aber anspruchsvoll genug, um was für die Kondition zu machen.“ Ein paar technische Passagen mehr hätte er sich dennoch gewünscht. Klar, schließlich ist er selbst Trainer für Fahrten auf anspruchsvollen Trails. Die Vulkaneifel als Mountainbikegebiet aber kennt und schätzt er. Gleiches gilt für Oliver aus Köln, der immer wieder gerne herkommt – oftmals auch zu Mehrtagestouren. Er meinte: „Die heutige Tour war wieder sehr schön, es hätten aber auch weniger Pausen sein dürfen.“ Für ihn steht jedenfalls nicht nur fest, dass er wiederkommt, sondern im September auch zum ersten Mal am legendären Vulkanbike teilnimmt.Das freut allen voran Markus Appelmann, den seit Jahresbeginn neuen Betreiber und Vermarkter des Traiparks Vulkaneifel und Organisator des Vulkanbike-Marathons als traditionellen Saisonhöhepunkt. Schließlich gilt es, die Marke von 2000 Anmeldungen zu knacken. Aber dafür ist noch Zeit.Zunächst einmal zeigte er sich erfreut über die gute Resonanz zum Saisonstart. Bei der Begrüßung sagte er: „Als wir den Termin für den Saisonauftakt auf den 25. März gelegt haben, haben einige gemeint: Da kann es in der Eifel noch schneien. Das kann es aber auch am 25. Mai. Und seht, wir haben Glück und somit haben alles richtig gemacht.“Vieles richtig machen möchte er auch, was den Betrieb des Trailparks und dessen Attraktivität angeht – denn die, daran lässt er keinen Zweifel, ist dringend erforderlich. Er sagte: „Wir hatten bereits viele Anfragen und Verbesserungsvorschläge. Das bestätigt uns in unserer Auffassung, dass das Interesse am Trailpark weiterhin hoch ist, das in die Jahre gekommene Angebot aber erneuert werden muss.“Erste Schritte seien bereits eingeleitet worden. Er berichtete: „Wir werden demnächst in den Tourist-Infos zehn bis 15 Navis auslegen, die man sich ausleihen kann. Je nach Fahrertyp, von gemütlich bis sportlich-ambitioniert, werden dann Tourenvorschläge gemacht.“ Falls der Test erfolgreich verlaufe, solle das Vorhaben ausgeweitet werden. „Das hat für mich mehr Zukunft, als noch Karten zu drucken“, sagte Appelmann.Ein weiteres Projekt, dass vor allem Nachwuchsfahrer ansprechen wird, ist ebenfalls bereits beauftragt: eine sogenannte Pumptrack-Strecke in der Koulshore (ausführlicher Bericht folgt). Dabei handelt es sich um einen speziellen Technikpacours. Appelmann sagte: „Noch vor Ostern sollen die Erdarbeiten beginnen, mit der Eröffnung der Anlage rechnen wir Ende Mai, Anfang Juni.“ Vor allem die jüngeren Fahrer sollen damit angesprochen werden. Und das scheint zu funktionieren. So sagte Felix Schröder (15) aus Dreis-Brück: „Hört sich ziemlich gut an. So was gefällt uns.“ Seine Teamkollegen nicken zustimmend. Und eine weitere Neuerung verkündet Appelmann bereits: So wird im Rahmen des Vulkanbike-Marathons erstmals die Rheinland-Pfalz-Schülermeisterschaft ausgetragen. „Dadurch sollte die Veranstaltung nochmals aufgewertet und für eine neue Zielgruppe interessant werden“, hofft er.Im Übrigen will er den gesamten Trailpark durch regelmäßige Veranstaltungen etwa alle zwei Monate aufwerten und bekannter machen: vom Familientag über einen großen Techniktag bis hin zum Saisonabschluss. Der Auftakt ist gemacht.