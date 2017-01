Stromausfälle und zahlreiche Blechschäden: Einsatzkräfte rund um Daun und Gerolstein im Dauereinsatz

Die Straßenmeistereien und Räumdienste waren im Dauereinsatz, berichtet die Polizei. Im ganzen Bezirk stürzten immer wieder Bäume um, welche die Straßen blockierten. Am frühen Samstagmorgen fiel aufgrund Windbruchs der Strom in einzelnen Orten der VGV Gerolstein aus. Die Feuerwehren besetzten daraufhin die Gerätehäuser. Die Stromversorgung war gegen Mittag wieder hergestellt.



In der Gartenstraße, in Höhe „Alter Weg“ rutschte ein 36-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Auto infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn gegen einen Fahrbahnteiler.



Auf der Landesstraße 46 in Höhe des Stadtteils Rengen geriet ein 47-jähriger Autofahrer aufgrund der Witterungsverhältnisse mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben.



Am Kreisel in Richtung Boverath rutschte ein 19-Jähriger aufgrund der Straßenverhältnisse gegen ein Verkehrszeichen. Auch hier entstand lediglich Sachschaden.



Weil er vermutlich zu schnell auf glatter Fahrbahn unterwegs war, geriet am Samstagmorgen ein 26-Jähriger bei Waldkönigen nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich im angrenzenden Straßengraben und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer kletterte durch das Seitenfenster ins Freie.



Auf der Kreisstraße 59, kurz vor der Ortschaft Brück, kam ein Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Warntafel. Es entstand Sachschaden. Der 56-jährige Fahrer wurde nicht verletzt.



Gegen 1.35 Uhr am Sonntagmporgen war ein 23-jähriger Fahrer aus dem Kreis Euskirchen mit seinem Auto auf der Kölner Straße in Hillesheim unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve, Höhe KIK geriet er laut Polizei auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen, kam er auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit einem entgegenkommenden Taxi. Beide Fahrer blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.