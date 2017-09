Trümmerteile auf der Straße: LKW-Fahrer rammt Brücke bei Daun

Nach Angaben der Polizei, ist ein 57-jähriger LKW-Fahrer am Donnerstagnachmittag, gegen 17.55 Uhr, mit seinem LKW samt Containerauflieger und Kran, auf der B 257 aus Richtung Bundeswehr kommend in Richtung Kreisverkehr Bahnhofstraße unterwegs gewesen.



Hierbei stieß ein Teil des nach oben herausragenden Krans gegen die Fußgängerbrücke zum Bahnhof (Eselsbrücke). Das Trümmerteil brach ab und stürzte auf die Fahrbahn.



Ein nachfolgende Autofahrer konnte ausweichen und abbremsen. Das Auto eines entgegenkommenden Fahrers wurde getroffen und beschädigt.



Der LKW-Fahrer hielt an, legte das abgebrochene Teil hinter die Leitplanke und fuhr weiter.



Hierbei wurde er von dem nachfolgenden Autofahrer verfolgt. Zwischen Gemünden und Weiersbach hielt der Lastwagenfahrer schließlich an, sodass die inzwischen verständigte Polizei dort den Sachverhalt aufnehmen konnte.



Da an der Brücke eine Warnbake (für die Höhe) herunterhing, musste die Straße halbseitig gesperrt werden, bis die Gefahrenstelle beseitigt war.



Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Daun, die Straßenmeisterei Daun und die Polizei Daun.