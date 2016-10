Unbekannter stoppt Autofahrerin bei Neroth und bedroht sie mit Waffe

Die Frau sei mit ihrem Auto von Daun nach Neroth unterwegs gewesen. Noch in Daun habe sie ein Auto bemerkt, dass ihr in gleicher Richtung folgte.



Auf der Kreisstraße 33 zwischen Neunkirchen und Neroth habe sie der andere Autofahrer in einer Kurve überholt und habe dann nach kurzer Fahrt vor ihr angehalten, sodass sie ebenfalls habe anhalten müssen.

Laut Polizei stieg der Autofahrer aus und ging zu dem Fahrzeug der Frau. Dort habe der Mann die Autofahrerin mit einer Pistole bedroht, die er durch die teilweise geöffnete Seitenscheibe auf sie richtete. Er forderte die Frau auf, auszusteigen oder er drücke ab. Da die Frau dies lautstark verweigerte, wiederholte der Mann laut Polizei die Aufforderung mit den Worten: "Du kommst jetzt mit oder ich drück ab."



Dann sei es dem Mann gelungen, die Fahrertür zu öffnen und er habe versucht, die Frau aus dem Wagen zu zerren. Im Verlauf der entstehenden Rangelei sei aus Richtung Neunkirchen ein weiteres Fahrzeug hinzugekommen. Daraufhin sei der Mann zügig zurück zu seinem Fahrzeug gegangen und in Richtung Neroth davongefahren.

Das Fahrzeug des Mannes wird wie folgt beschrieben:

Eher älterer, dunkler Pkw Kombi mit Dachreling und Querträgern. Das Kennzeichen trug schwarze Schrift auf gelbem Grund. In der Kennzeichenkombination könnten die Buchstaben GL oder CL enthalten gewesen sein.



Beschreibung des Mannes:

- ca. 170 bis 175 cm groß, etwas untersetzte Figur

- ca. 30 Jahre alt, mitteleuropäischer Teint

- kein Bart oder Brille

- sehr kurz, gleichmäßig geschnittenes Haar

- trug ein schwarzes Sweat-Shirt mit einem hellen Logo auf der Brust

- Der Mann sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent, mit hiesiger Mundart ohne ausgeprägten Dialekt.

- Der Mann soll auffällig nach Öl gerochen haben und könnte kurze Zeit vor dem Vorfall noch mit Öl oder ölbehafteten Gegenständen hantiert haben.



Nach Angaben einer weiteren Zeugin ist ihr ein Fahrzeug, welches auf die Beschreibung zutrifft, zur fraglichen Zeit in Neroth aufgefallen, welchem sie aufgrund seiner zügigen Fahrweise durch einen Sprung zur Seite habe ausweichen müssen.