Unfall auf der B 257 bei Daun: Frau überschlagt sich mit Auto

Ein Blaulicht leuchtet. Foto: Friso Gentsch/Archiv Foto: dpa

(Daun) Eine 30-jährige Autofahrerin ist am Dienstag gegen 14 Uhr auf der B 257 von Daun in Richtung Pützborn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve ins Schleudern geraten, wie die Polizei mitteilt. Anschließend sei ihr Auto gegen einen Baum gestoßen und habe sich überschlagen.