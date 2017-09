Der junge Mann war gegen 16:20 Uhr mit seinem Fahrzeug von Daun in Richtung Darscheid unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache auf den unbefestigten Seitenstreifen fuhr, wie die Polizei mitteilt. Sein Auto geriet ins Schleudern und kam rechts von der Fahrbahn ab.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der junge Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.