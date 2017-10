Der Mann sei mit seinem Auto von Gillenfeld kommend in Richtung Mehren unterwegs gewesen, so die Polizei. Am Ende einer leichten Linkskurve sei er vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und fehlender Fahrpraxis nach links von der Straße abgekommen. Das Auto überfuhr zunächst einen Leitpfosten, rollte eine Böschung hinunter und nach etwa 80 Metern auf einer Wiese zum Stehen.



Auf Grund seiner Verletzungen habe der Fahrer nicht mehr aus dem Fahrzeug aussteigen können. Rettungskräfte schnitten das Dach des Fahrzeugs auf, der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.