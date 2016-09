Unfall mit Kleinkraftrad: Rätsel um Schwerverletzten in Oberelz geklärt

Polizei ermittelt Verdächtigen. Foto: dpa

(Oberelz) Der 20-jährige Mann, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Oberelz (Landkreis Vulkaneifel) schwer verletzt am Straßenrand aufgefunden worden war, ist auf dem Wege der Besserung. Das teilte die Polizei mit. Außerdem ist das Unfallfahrzeug gefunden worden.