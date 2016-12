Volksbank schließt Filiale in Oberstadtfeld - Mitarbeiter arbeiten ab April 2017 in Daun

Eine Filiale in Uersfeld (Verbandsgemeinde Kelberg) ist bereits in diesem Jahr geschlossen worden, nun folgt die nächste: Die Volksbank (Voba) RheinAhrEifel hat angekündigt, am 31. März 2017 die Zweigstelle in Oberstadtfeld (Verbandsgemeinde Daun) zu schließen und in eine Selbstbedienungsfiliale (SB-Filiale) um

zuwandeln.



Darüber hinaus schließt die Voba im Lauf des Jahres die SB-Filiale Deudesfeld und reduziert die Öffnungszeiten der Filiale Gillenfeld ab 1. April 2017. Sie ist dann montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12.30 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14 und 18 Uhr geöffnet.



Kündigungen werde es nicht geben, heißt es in der Presseerklärung der Bank, die Mitarbeiter der Filiale Oberstadtfeld würden ab dem 1. April 2017 in der Zweigstelle in Daun arbeiten. Um die Bargeldversorgung sicherzustellen, führe die Voba die Zweigstelle Oberstadtfeld als SB-Filiale fort und stelle am bisherigen Standort einen Geldautomaten plus Kontoauszugsdrucker bereit. In Notfällen oder wenn die Kunden nicht mehr mobil seien, biete die Voba die Möglichkeit, sie zu Hause mit Bargeld zu versorgen.



Das Zweigstellen-Netz der regionalen Banken wird zusehends dünner. Die Kreissparkasse (KSK) Vulkaneifel hatte Anfang

August verkündet, Ende dieses Jahres vier Filialen zu schließen. Betroffen sind Lissendorf (VG Obere Kyll), Neroth (VG Gerolstein), Dreis-Brück und Mehren.