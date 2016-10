Von Santiago nach Ellscheid: 22. Volksfreund-Wandertag in vollem Gange (Fotostrecke)

160 Kilometer - so weit ist Willi Jores in diesem Frühjahr gewandert: in Spanien, auf dem Jakobsweg. Und endlich habe er die letzte Etappe geschafft, erzählt er. Auch heute ist er wieder zu Fuß unterwegs. Allerdings führt der Weg des Strotzbüschers diesmal nicht nach Santiago di Compostella, sondern rund um das kleine Dorf Ellscheid in der Vulkaneifel. Dort organisiert der Trierische Volksfreund gemeinsam mit der Ortsgemeinde und Vereinen heute den 22. Familienwandertag. Vier Routen werden amgeboten - für Anfänger aber auch für geübte Wanderer wie Jores.Der läuft übrigens lieber auf eigene Faust los. Einen Wanderführer braucht er schließlich nicht - kennt er sich doch in der Region aus. Und die 20 Kilometer lange Route? Die schafft er mit Leichtigkeit.Wer wie Jores noch alleine losgehen will, kann dies übrigens noch den ganzen Tag tun. Gefahr sich zu verirren, läuft man dabei nicht. Denn alle Strecken sind ausgeschildert. Bis jetzt hält auch das Wetter weitestgehend - von ein paar Schauern abgesehen. Also: Schnell die Wanderschuhe geschnürt und ab nach Ellscheid.