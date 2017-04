Eine Autofahrerin hatte mit ihrem Fahrzeug von der A 1 kommend an der Einmündung zur B 257/L 91 nach links in Richtung Darscheid abbiegen wollen, so die Polizei. Dabei habe sie die Vorfahrt eines aus Richtung Darscheid kommenden Autos missachtet. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, die Fahrerin des entgegenkommenden Autos erlitt Verletzungen. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.