Wandern, auch bei Wind und Wetter: Rund 1000 Besucher waren am Sonntag in Ellscheid unterwegs

Der Mann im gelben Leibchen hüpft auf der Stelle. Er zieht das rechte Bein an, dann das linke. Rauchwölkchen kommen aus seinem Mund. Uhrzeit: 9 Uhr, Außentemperatur: 10 Grad. Er reibt seine Hände aneinander, schüttelt seine Füße. Und dann geht’s los. Die Gruppe um den Mann - alle tragen sie neonfarbende Trikots - setzt sich in Bewegung.Die Läufer sind die ersten Mutigen, die sich heute auf eine der vier Routen wagen, die die Ellscheider für den Volksfreund-Wandertag ausgewiesen haben. Aber einige hundert Wanderer stehen schon am Sportplatz bereit, ausgerüstet mit Stöcken, bunten Outdoor-Jacken und Rucksäcken voller Verpflegung. Während TV-Redakteur Marcus Hormes die Veranstaltung auf der Bühne eröffnet, werden die ersten schon unruhig. Sie wollen endlich losgehen. Und das trotz des Wetters, trotz der Kälte und der dunklen Wolken, die drohend am Himmel hängen.Doch bereits wenige Meter vom Sportplatz entfernt werden sie für ihre Unerschrockenheit belohnt. Nicht nur, dass schon bald die Sonne aus der grauen Decke hervorblitzt. Auch der Ausblick entschädigt: Kilometerweit können die Wanderer ihren Blick schweifen lassen, über Hügel, Wälder und Felder. Die Spitze eines Kirchturmes ragt aus den Bäumen hervor, die Luft riecht nach Tau. Hier und da grast eine Kuh - ein weißer Fleck im Grün. Viele Teilnehmer sind heute auf eigene Faust unterwegs. Als die Gruppe um den Wanderführer am Ellscheider Fenster stoppt, gehen sie einfach weiter. Sie legen ein solches Tempo vor, dass auch sie bald nur noch als Flecken in der Landschaft zu erkennen sind - rot, blau oder gelb - je nach Farbe der Outdoor-Jacke.Und was hört man auf so einem Wandertag? Da wären das Zwitschern der Vögel, das Muhen der Kühe, das Rascheln des Windes im Laub und das Knirschen der Steine unter den Schuhsohlen. Was man in Ellscheid nicht hört: Motorenlärm. Überhaupt wirkt dieser Landstrich so unberührt wie kaum einer in der Region. "Natur pur, eben!", sagt Wanderin Anni Kettern aus Mehren, die sich hier auskennt. Sie hat sich für die längste der vier Strecken entschieden und freut sich auf die rund 20 Kilometer über Stock, Stein, Schlamm und Teer, die sie noch vor sich hat. Vorbeikommen wird sie an sieben Maaren und dem Mürmesmoor.

Gute Resonanz

Extra

Gegen 14 Uhr sind dann alle wieder am Sportplatz - pünktlich, um die ersten Töne zu hören, die der Musikverein Gillenfeld erklingen lässt. Am Nachmittag hat es dann doch geschüttet. Der Auftritt der Mini-Tanzgruppe des SV Ellscheid ist wegen des kurzen Wolkenbruchs leider - im wahrsten Sinne des Wortes - ins Wasser gefallen.Davon abgesehen habe aber alles prima geklappt, findet Ortsbürgermeister Dieter Ackermann: "Bei dem Wetter hätten wir mit viel weniger Besuchern gerechnet." Rund 1000 sind gekommen. Die meisten von ihnen aus dem Raum Trier und nicht etwa aus dem Umland, glaubt der Dorfchef. Der Grund: Die Nachbarorte hätten den Ellscheidern an diesem Sonntag einige Konkurrenz gemacht: "In Sarmersbach, in Neunkirchen", zählt Ackermann auf, "es kommt mir vor, als sei heute überall irgendetwas gefeiert worden." Die Resonanz? Insgesamt gut, sagt er. Angekommen seien auch die Informationsangebote - allen voran der Stand des Projektes Life-Moore im Mürmes. Wer hier vorbeikam, konnte - wie der Name es schon sagt - etwas über Moore erfahren und darüber, wie man sie bewahren kann. "Viele sind stehengeblieben und haben zugehört", sagt Georg Möhnen, der seit 9 Uhr an diesem Stand steht. Nur die "Vollblut-Wanderer", sagt er, die "wollen nur ihre Kilometer machen" und seien einfach vorbeigelaufen.Diese "Vollblut-Wanderer" sind wohl auch die ersten, die wieder am Sportplatz ankommen. Sie wärmen sich in dem beheizten Zelt auf, plaudern, trinken Kaffee und essen Kuchen, bevor sie sich gestärkt auf den Heimweg machen. Der Ortsbürgermeister hofft, dass einige von ihnen wiederkommen: Im nächsten Sommer vielleicht, zum Wandern oder einfach nur zum Entspannen in der Natur. Und dann lässt sich die Sonne sicher auch mal länger blicken.ist ein geübter Wanderer. Er hat sich deshalb für die längste der vier Routen entschieden. 20 Kilometer ist diese Strecke lang - aber die schaffe er mit links, sagt der Strotzbüscher. Schließlich sei er im Frühjahr auf dem spanischen Jakobsweg etwa 160 Kilometer gewandert. Für ihn war es die letzte Etappe des Pilgerweges, sei er doch in Santiago de Compostela angekommen. Doch zurück in die Eifel: Was sind für ihn die Höhepunkte dieser Tour? "Die versteckten Maare", sagt er. Damit meint er zum Beispiel das Strohner Märchen und das Dürre Maar. Da seien normalerweise nicht so viele Touristen unterwegs.hingegen gefällt das Mürmesmoor am besten. Sie stammt aus Mehren, kennt die Gegend und die Pfade, die durch den Landstrich führen. Im Gegensatz zu Jores nimmt sie nicht zum ersten Mal am Volksfreund-Wandertag teil: "In Schillingen war ich dabei - das war auch eine tolle Tour." Eine weite Anreise hatte. Sie stammt aus Pforzheim und besucht eine Freundin aus Ellscheid. Sie hat sich dazu entschieden, die familientaugliche Kurzroute zu nehmen, "auch wegen der Kinder." Sehenswert, sagt sie, sei das Ellscheider Fenster. Schade findet Munzig, dass am Sonntag nur wenige junge Familien unterwegs gewesen seien. cha TV-Fotos (3): Christian Altmayer