Wer errät alle Wildtiere? Waldjugendspiele in Mehren

Extra: DAS SIND DIE WALDJUGENDSPIELE

Mehren Welche Tiere wohnen hier eigentlich, und was ist ein Ökosystem? Darum ging es bei den Waldjugendspielen, die die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rheinland-Pfalz zum 35. Mal ausgetragen hat. Die dritten und siebten Klassen der allgemeinbildenden Mehrener Schulen erkundeten den Gemeindewald Radbüsch mit seinen Freizeitanlagen, der Sportanlage Josef Ring und der am angrenzenden Staatswald. 40 Schulen aus der Cochemer, Dauner, Gerolsteiner und Wittlicher Region mit 862 Schülern nahmen teil. Klaus-Josef Mark vom Forstamt Daun ist mit dabei. Er sagt: "Hier in Mehren fühlen wir und die Kinder uns echt sauwohl. Das Umfeld stimmt hier und die Versorgung besonders." Dass das so bleibt, dafür sorgen die Männer und besonders die Frauen des Cateringteams vom Sportverein Mehren.Für die Kinder galt es, elf Aufgaben zu bewältigen, vom Baumarten- und Baumhöhen-Schätzen, über das Erkennen von Tierspuren und Ertasten von Gegenständen bis zum Nachhaltigkeitsspiel. Die Themen der Waldjugendspiele haben sich laut Mark in den vergangen Jahren geändert. Er sagt: "Wir haben eine Vielfalt von Spielen, und sie passen besser zusammen."Für die achtjährige Anna Lehnerts von der Grundschule Hasborn war das Erlebnis Wald "klasse". "Besonders das Spiel Wildtiere und der Fühlkasten haben mir sehr gut gefallen", sagt sie. Die Grundschule Hasborn machte auch bei der Kunstaufgabe zu den Waldjugendspielen mit. Die Kinder bauten auf ihrem Schulhof einen sieben Meter großen Salamander aus allerlei Materialien. Mark sagt: "Es gibt Klassen, die sind hochmotiviert, engagiert und trefflich auf das Thema Wald vorbereitet. Das hängt auch von den Lehrern ab, die sie im Fach Biologie dementsprechend betreuen."Der Verein Schutzgemeinschaft Deutscher Wald trägt die Waldjugendspiele im Bundesland aus, um Schüler für die Natur zu begeistern. Seit 1982 erkunden so Schulklassen den Wald.