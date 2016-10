Wilde Welten mit Wölfen und Affen

Daun/Pelm. Der Berberaffe Conrad kommt ganz gelassen zum Quad von Parkleiter und Hegemeister Willigerd Emontspohl, der Brot und Erdnüsse für ihn und die anderen Affen seiner Familie dabei hat. Die Kinder und Erwachsenen, die zur Fütterung gekommen sind, schauen dagegen überrascht und aufmerksam, wie der Affe, der über das Geländer balancierend ankommt, sich verhält. Denn so nah kommt man den Tieren ohne Gitterstäbe oder Zäune nur selten. Nach einigen erklärenden Worten dürfen die Kinder die Affen mit Erdnüssen füttern.Dieses Erlebnis für die Besucher ist für den Leiter des Wild- und Erlebnisparks Daun wichtig. Er erklärt: "Die Tiere hautnah erleben zu dürfen, beispielsweise hier bei den Affen, beim Wild oder im Streichelzoo, und der direkte Kontakt mit ihnen, sind bei uns ganz oben angesiedelt."

Riesenrutsche für kleine Gäste

Die Kinder sollen zudem Spaß haben und sich bewegen, deshalb gibt es einen kleineren und einen großen Spielplatz. In diesem Jahr wurde eine neue Riesenrutsche mit sechs Bahnen angeschafft, die Trampolinanlage versetzt und ein Erdmännchengehege gebaut (siehe Zweittext). Der Parkleiter berichtet: "Es ist eine Angebotserweiterung und es ist wichtig, dass die Besucher sehen, dass wir etwas tun und uns weiterentwickeln." Das hat sich auch in den Besucherzahlen gezeigt, die Tendenz ist laut Emontspohl steigend: "Wir haben einen guten Schuss nach vorne gemacht und inzwischen im Jahr rund 150 000 Besucher."In den Adler- und Wolfspark in Pelm kommen im Jahr rund 70 000 Besucher. "Das ist konstant, wenn allerdings an Ostern und Pfingsten schlechtes Wetter ist, kommen weniger Besucher, und das holen wir nur schwer im Jahr wieder auf", erklärt Ludger Kluthausen, Ansprechpartner im Adler- und Wolfspark. Investiert haben er und seine Frau in diesem Jahr rund 70 000 Euro in die Infrastruktur und Reparaturen, wie den Wegebau oder ein neues Dach. "Das ist zwar schade, dass die Besucher von diesen Investitionen nicht direkt etwas haben, aber es muss auch gemacht werden."

Natur pur erleben

Ideen und Pläne für Neuerungen sind auf jeden Fall schon einmal da: "Ein Waschbärgehege soll in den kommenden Jahren gebaut werden", sagt Kluthausen. Wichtig ist dem Parkbesitzer, dass die Besucher im Park entschleunigen und sie hier Natur pur erleben können. "Spektakulär sind natürlich immer noch die Wölfe in unserem Park, die hier bei der Fütterung in Aktion gesehen werden können, genauso wie die Greifvögel bei der Flugschau. Das sind zusammen mit der Kasselburg unsere Alleinstellungsmerkmale."Vom 1. März bis 31. Oktober ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Flugvorführungen sind täglich, außer montags, um 11 und um 15 Uhr, Wolfsfütterungen um 11.45 Uhr und um 15.45 Uhr. Die Wolfsfütterung beginnt montags um 15 Uhr. Erwachsene zahlen sieben Euro Eintritt, Kinder ab 4 Jahren fünf Euro. Zusätzliche Informationen zu den Öffnungszeiten und Eintrittspreisen unter www.adler-wolfspark.de Vom 15. März bis 15. November ist der Park von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Vom 16. November bis 14. März ist von 10 bis 16 Uhr offen. Bei Schnee und Eis ist kein Parkbetrieb. In der Affenschlucht ist um 14 Uhr Fütterung. Flugvorführungen finden während der Saison täglich um 11 und um 15 Uhr, außer freitags und bei schlechter Witterung, statt. Erwachsene zahlen 9,50 Euro, Kinder von vier bis 15 Jahren acht Euro Eintritt. Informationen: wildpark-daun.de chb