Zwei Männer überfallen Mann vor Kino in Daun

Ein Mann wurde am Donnerstagmorgen, 12. Januar, in der Zeit zwischen 6.10 Uhr und 6.15 Uhr in der Leopoldstraße in Daun auf dem Parkplatz im Bereich des Kinoausgangs überfallen. Laut Polizei sei der Mann, der auf seine Fahrgemeinschaft wartete, von zwei jungen Männern angesprochen worden, welche Geld und Zigaretten haben wollten. Dann sei er unvermittelt von den Beiden geschlagen und getreten worden, sodass er zu Boden fiel. Auf dem Boden liegend hätten die Männer ihn nach Bargeld abgetastet. Als der Überfallene sich wehrte, seien die Männer ohne Beute weggelaufen.



Laut Polizei sind die beiden Männer zwischen 20 und 30 Jahren alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, sprechen akzentfrei Deutsch und trugen an dem Tag Jeans und Winterjacken. Einer trug eine Mütze, der andere hatte seine Kapuze übergezogen.



Passanten oder Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Daun, unter 06592/96260.