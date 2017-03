Abwanderungswillige Orte der Verbandsgemeinde Obere Kyll: Gutachten zunoch nicht fertig

Foto: Grafik: iStock

(Daun/Mainz) Die Bürgermeister der abwanderungswilligen Orte in der Verbandsgemeinde (VG) Obere Kyll (Landkreis Vulkaneifel) müssen sich weiter in Geduld üben. Ursprünglich war geplant, dass sich der Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags in dieser Woche wieder mit dem Entwurf des Landesgesetzes befasst, nach dem elf Orte der Oberen Kyll in die VG Prüm wechseln sollen. Dossier zum Thema: Kommunalreform