Karnevalissimo! Die Region feiert ausgelassen

Nach dem närrischen Wochenende mit zahlreichen Kappensitzungen und Umzügen in der Region Trier steht am Montag der Höhepunkt des Straßenkarnevals an. Die Rosenmontagszüge beherrschen das Bild, allen voran natürlich der größte in Trier. Mehr als 90 Gruppen mit rund 1500 Aktiven ziehen ab 12.11 Uhr von Trier-Süd nach Trier-Nor d, umjubelt von Zehntausenden Zuschauern.Um die Sicherheit der Feiernden zu gewährleisten, wollen Polizei und Ordnungsamt allein in Trier mehr als 200 Beamte einsetzen . Die Zufahrten zur Fußgängerzone sind für LKW über 3,5 Tonnen ab 11 Uhr gesperrt, um einem möglichen Anschlag vorzubeugen.Die Narren müssen sich allerdings auf durchwachsenes Wetter einstellen. Ab dem frühen Nachmittag breiten sich von der Eifel her Schauer aus, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagte. Auch der Wind lege dann zu.