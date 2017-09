1000 Besucher beim Erntedankumzug in Rockeskyll

Stürmisch und nass war es die vergangenen Wochen in der Eifel, da stellte sich für die Organisatoren des Rockeskyller Erntedankumzuges die Frage: Wie wird das Wetter wohl am Sonntag? Die Antwort: Herrlich! Es blieb trocken und war sonnig. Und daher kamen auch viele Besucher zum großen Erntedankfestumzug.Mit großer Unterstützung der Dorfbewohner, die die zahlreichen Wagen mit viel Fleiß in wochenlanger Arbeit gestaltet hatten, präsentierte die Feuerwehr Rockeskyll das 64. Erntedankfest in Rockeskyll."Wir haben rund 100 Teilnehmer. Die letzten drei Wochen haben sie das alles fertiggestellt", berichtete Wehrführer Nikolaus Dres. Unterhaltung gab es von den Musikvereinen aus Berndorf und Birgel, für Gesprächsstoff und Staunen sorgten die Motivwagen und Gruppen. 17 davon zogen an den weit über 1000 Besuchern vorbei, die zum Dank viel Applaus spendeten. Bei so manchem Zuschauer wirkten sie wie ein Jungbrunnen, der sie plötzlich in ihre Kindheit, Jugend und Arbeitstage in früheren Jahren zurückversetzte. Alte Traktoren, alte Technik, bunte Blumen und viele Ideen zeigten die Rockeskyller.Das Motto des diesjährigen Umzugs, bei dem es auch wieder viele Leckereien zu probiern gab: "Getreide - von der Aussaat bis zur Ernte." Unterwegs waren Binder, Sämänner, Sä- und Dreschmaschinen, Leiterwagen, Getreidemühle, Männer mit dem Dreschflegel sowie die kleinen Vogelscheuchen vom Kindergarten Pelm. Traditionell am Ende des Umzuges die Erntekrone aus 27 000 Ähren, von den Landfrauen in 250 Stunden Arbeit liebevoll gesteckt. Dafür gab es Sonderapplaus.