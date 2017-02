25. Jubiläum: Gewerbechef von Gerolstein hat gut lachen

Meinung

Gerolstein Der Landrat und die Bürgermeister kommen zur Jubiläumsfeier des Gewerbevereins Gerolstein, und auch der Gerolsteiner Prinz samt Gefolge will dabei sein. Das freut Vorsitzenden Hans-Hermann Grewe, der seit drei Jahren im Amt ist und sich im Frühjahr zur Wiederwahl stellt: "25 Jahre sind eine lange Zeit, auf die man stolz sein kann. Daher werden wir das Jubiläum und den Erfolg gebührend feiern - aber nicht steif, sondern locker. Schließlich ist Gerolstein die Karnevalshochburg im Kreis und wir haben Sinn für Humor. Da haben andere Nachholbedarf", sagt Grewe mit einem Augenzwinkern.Angesichts von derzeit 88 Mitgliedern ("Tendenz steigend"), inzwischen wieder konsolidierten Vereinsfinanzen, einem gewachsenen Zusammenhalt sowie regelmäßigem Austausch mit der Politik und den Touristikern hat er grundsätzlich gut lachen - und sagt: "Wir sind auf einem guten Weg."Blickt er auf die 25-jährige Geschichte des Vereins zurück, fallen ihm angesichts von gerade einmal vier Vorsitzenden (siehe Extra) sowie dem Umstand, dass heute noch 15 der 54 Anfangsmitglieder dabei sind, zwei Stichworte ein: "Kontinuität" und "Durchhaltevermögen". Blickt er nach vorne, lauten die Schlagwörter "Umbruch" und "Wandel". Damit meint er erstens die Herausforderungen, vor die der weiter zunehmende Internethandel auch die Gerolsteiner Einzelhändler stellt. Und er sagt: "Wir werden uns selbst viel stärker der Digitalisierung stellen müssen und vielleicht so etwas wie eine Gerolsteiner Einkaufsplattform schaffen, wenngleich das Geld kosten wird."Zweitens spielt er beim Stichwort Umbruch auf das Erscheinungsbild der Stadt an: "Die Filialisten uniformieren die Städte. Dagegen müssen wir eigene Akzente setzen und besonders auch die Touristiker mit ins Boot nehmen."Denn es handele sich um eine Wechselbeziehung, sagt Grewe, der lange Zeit als Hotelier tätig war: "Der Einzelhandel braucht die Kaufkraft der Touristen. Und die Touristen wollen in ihrem Urlaub in einer schönen Stadt mit guter Infrastruktur und eigenem Charakter einkaufen."Unter intakter Infrastruktur versteht er daher neben einem guten Einkaufs- auch ein interessantes Freizeitangebot. Das gilt es laut Grewe unter anderem auf dem Konversionsgelände des Gerolsteiner Brunnens anzusiedeln. Doch nicht nur dieses Vorhaben, sondern auch der Kyll- und anstehende Bahnhofsumbau sowie die weiteren Projekte der hoch bezuschussten Stadtentwicklung sieht er als große Chance für die Brunnenstadt. Er sagt: "Wer heute in Gerolstein Urlaub macht und erst in zehn Jahren wiederkommt, wird die Stadt nicht mehr wieder erkennen. Sie wird deutlich attraktiver werden. So einen Wandel, wie er in Gerolstein vonstatten gehen wird, hat noch keine Stadt in der Eifel mitgemacht", prognostiziert der Gewerbevereinsvorsitzende.Da er das miterleben und mitgestalten will, sieht er auch "keinen Grund, bei der Vorstandswahl im Frühjahr nicht erneut anzutreten", sagt der umtriebige Vorsitzende - und schickt noch einen Appell hinterher: "Das GeroTeam ist auch für Dienstleister und Selbstständige wie Ärzte und Architekten offen - schließlich profitieren alle davon, wenn was in der Stadt los und Gerolstein attraktiv ist. Aber dafür brauchen wir noch mehr Mitstreiter und Power."

Feiern und dann Fahrt aufnehmen!

Extra: VEREIN HAT BISLANG NUR VIER VORSITZENDE

Herzlichen Glückwunsch! Seit einem Vierteljahrhundert kümmert sich der Gewerbeverein Gerolstein darum, dass in der Brunnenstadt regelmäßig was los ist und Einheimische wie Gäste ein gutes Einkaufsangebot haben. Die verkaufsoffenen Sonntage, der Weihnachtsmarkt und die vielen anderen Feste haben - trotz des ein oder anderen Misserfolgs - die Stadt bereichert. Daher ist zu wünschen, dass das GeroTeam weiterhin einen langen Atem behält und sich ihm noch weitere Mitglieder anschließen. Denn ohne Mitgliedsbeiträge und Menpower läuft gar nichts. Und es wird viel Geld, Zeit und Energie kosten, die neuen Herausforderungen zu stemmen - beispielsweise der Aufbau einer lokalen Internetverkaufsplattform. Gerolstein wird sich die nächsten Jahre massiv weiterentwickeln, der Gewerbeverein sollte da Schritt halten. Der aktuelle Vorsitzende Hans-Hermann Grewe, selbst begeisterter Hobbyläufer, ist da der richtige Mann zur richtigen Zeit. Aber jetzt sollte erst mal gebührend gefeiert werden.(mh) In der 25-jährigen Geschichte des Gewerbevereins GeroTeam gab es nur vier. Wir haben den aktuellen Chef Hans-Hermann Grewe gebeten, jeden der Kandidaten beziehungsweise dessen Amtszeit mit einem Stichwort zu charakterisieren: 1992 - 2003: Hans-Peter Schildgen ("Gründerzeit") 2003 - 2011: Heinz Weber ("Konsolidierung") 2011 - 2014: Guido Birk ("Experimente") 2014 - 2017: Hans-Hermann Grewe ("Offen für Neues").