52-Jährige baut in Gerolstein Unfall unter Alkoholeinfluss

(Gerolstein) Eine alkoholisierte Autofahrerin ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 0.20 Uhr in der Lindenstraße aufgefallen, weil sie in Höhe der Einmündung „Unter den Dolomiten“ nach links von der Fahrbahn abkam und gegen den Randbordstein stieß.