AfD in Gerolstein: Bunter Protest bei deutschem Kartoffelsalat (Fotos)

Es kommt ja nicht so häufig vor, dass Parteien an einem Strang ziehen, aber wenn es um die Alternative für Deutschland (AfD) geht, kommt zusammen, was sonst nur schwer unter einen Hut zu bringen ist. Die im Kreistag Vulkaneifel vertretenen Parteien (CDU, SPD, Grüne, FDP, FWG, Linke) gehören zu einem breiten Bündnis, das an diesem Tag friedlich Flagge zeigt, weil die AfD in der Gerolsteiner Stadthalle Rondell zum laut Plakat „großen Wahlkampfauftakt“ einlädt.Und bekannte Namen an den Start bringt – wie Alice Weidel, die zusammen mit Alexander Gauland das Spitzenduo für die Bundestagswahl am 24. September bildet, und die stellvertretende Bundesvorsitzende Beatrix von Storch. Aber die, die schon Stunden vor Beginn der Veranstaltung vor Ort sind, wollen nicht den AfD-lern zuhören, sondern demonstrieren. Das Motto „Die Eifel bleibt bunt“.Ursprünglich war das Stadt-Picknick unter dem Motto „Alle an einem Tisch“ auf dem Brunnenplatz geplant, findet aber nun auf dem Parkplatz unterhalb des Rondells statt – und damit direkt vor den Augen derer, die zur AfD-Veranstaltung in der Stadthalle gekommen. Ein buntes Bild, das sich da bietet. Uund Christa Karoli, Vorsitzende der Forums Eine Welt und eine der maßgeblichen Organisatoren, richtig freut: „Toll, wie viele Leute hier zusammengekommen sind.“ Es gibt Musik und jede Menge Essen, darunter ein „urdeutscher Kartoffelsalat, den auch die AfD problemlos essen könnte“, sagt die Frau, die ihn mitgebracht hat.Die Polizei hat viele Beamte nach Gerolstein beordert, sie zeigt Präsenz vor allem auch am Bahnhof, der nur wenige Meter von den Veranstaltungsorten entfernt ist.Wie ist die AfD eigentlich auf Gerolstein gekommen? Mario Hompes von der AfD Vulkaneifel berichtet, er habe sich um eine solche Veranstaltung bemüht und den Zuschlag bekommen.Der 45-Jährige aus Gönnersdorf hatte zunächst in Daun nachgefragt, dort aber eine Absage bekommen, weil wegen der bereits aufgebauten Laurentiuskirmes nicht genug Parkplättze vorhanden seien. Nun also das Rondell, Hompes freut sich, dass „wir so eine schöne Veranstaltung hier haben können“.Mit Blick auf die Veranstaltung auf dem Rondellvorplatz sagt er: „Das ist das gute Recht der Leute, Hauptsache, es bleibt friedlich.“ Das tat es auch bis Redaktionsschluss. Wie es weiterging, lesen Sie online unter www.volksfreund.de und in der nächsten Ausgabe.