Arbeitsgemeinschaft des Gerolsteiner Gymnasiums stellt heute in Daun ihre Serie "Blackout" vor (Trailer)

Evelyn hat alles verloren: ihre Eltern, ihr Zuhause, ihre Vergangenheit. Im Internat für Waisen, in dem sie untergebracht ist, entdeckt sie ein dunkles Geheimnis, was ihr jedoch niemand glauben will. Evelyn steht kurz davor, ihr neues Leben und ihren Verstand zu verlieren. Aber sie lässt sich nicht entmutigen…Darum geht es in "Blackout", einer fünfteiligen Serie, die am St. Matthias-Gymnasium Gerolstein entstanden ist. "Es geht um Versuche an Menschen", erzählt Gesa Lugner. "Wir haben alle ein Faible für Horrorstories und für Serien, die Geschichte haben wir uns gemeinsam ausgedacht." Der harte Kern der Film-Arbeitsgemeinschaft der Schule bestehe aus zehn Schülern, sagt Diego Zahnen Martinez.

Viele Klicks für den Trailer

Während er hauptsächlich für das Drehbuch zuständig gewesen sei, habe Gesa die technische Seite der Dreharbeiten übernommen. "Schnitt, Kamera und Tontechnik", berichtet der Schüler der Stufe 12. "Doch im Grunde hat jeder alles machen müssen. Wenn die Schauspieler nicht gerade im Einsatz waren, haben sie hinter der Kamera gestanden. Viele der Passagen des Drehbuchs sind auch spontan entstanden, wenn uns beispielsweise ein Satz zu steif vorkam." Der Trailer von "Blackout" hat auf Facebook (Stand Dienstag) 2858 Aufrufe , auf Youtube 755, und kommt professionell rüber.Kaum zu glauben, dass hier eine Film-AG am Werk war, die für das Projekt ihre Freizeit geopfert hat. "Die beteiligten Schüler haben in diesem einen Jahr riesige Fortschritte gemacht", sagt Annika Breitenberger, Lehrerin am St. Matthias-Gymnasium und Leiterin der AG.

Professionelles Equipment

Und dies betreffe nicht lediglich die schauspielerische Leistung, lobt Breitenberger: "Die Erfahrung am Schneidetisch ist inzwischen so groß, dass sie keinen Vergleich zu anderen Produktionen scheuen muss." Sehr geholfen habe die finanzielle Unterstützung des Fördervereins des Gymnasiums. "Wir haben 4500 Euro erhalten und davon einiges an professionellem Equipment kaufen können", sagt die Lehrerin.Rund um den harten Kern der jungen Filmemacher sei ein großer Tross an Komparsen, Auf- und Abbauhelfern und interessierter Mitschüler entstanden, erzählen Jonathan Schmiegel und Konstantin Cloeren, die in zwei der Hauptrollen als Ivan und Nick zu sehen sind. "Wir konnten ja nicht alles allein machen, an einigen Tagen waren bis zu 80 Leute am Set." Auch einige Lehrer haben Rollen übernommen. "Und die AG durfte den schuleigenen Bunker als Kulisse für die thematisch finsteren Szenen nutzen", sagt Annika Breitenberger.Aus den unterschiedlichen Talenten innerhalb der Crew seien wie von selbst auch die Aufgaben erwachsen, erklärt Gesa Lugner. Beispiel: "Niemand kann so tolle Wunden schminken wie Julia Klinkhammer", sagt sie und lacht. Nun, nach einem Jahr Dreharbeiten, Schnitt und alledem, was sonst für das Projekt nötig war, freut sich das Team auf die Premiere am Donnerstag, 6. Oktober, um 19 Uhr im Dauner Kinopalast mit anschließender Aftershow-Party. Da die Premiere innerhalb von 15 Minuten ausverkauft war, wird es drei weitere Vorstellungen geben. Sie finden am Freitag, 7., Sonntag, 9., und Dienstag, 11. Oktober, jeweils um 18 Uhr statt. Die Karten kosten 5 Euro.