Autobahnbrücke auf der A1: Runderneuerung für 300 000 Euro

Extra: UMLEITUNG

Wer in den vergangenen Tagen auf der A 1 zwischen Manderscheid und Mehren unterwegs war, wird sich über die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 Stundenkilometer gewundert haben.Hintergrund: Die Brücke in der Nähe von Brockscheid, die über die Autbahn führt, ist für die Sanierung vorbereitet worden. Dort hängt nun Gerüst, Netze schützen vor eventuell sich lösenden Bruchstücken, denn am Montag, 21. August, beginnen die Renovierungsarbeiten an der in die Jahre gekommenen Brücke, erbaut 1961. "Eine Verkehrssicherungsfirma ist inzwischen gefunden, so dass die Bauarbeiten pünktlich beginnen können", kündigt Winfried Valerius von der Autobahnmeisterei Wittlich an. Das bedeutet, dass die Kreisstraße zwischen Gillenfeld und Brockscheid ab Montag gesperrt wird. Der Verkehr wird umgeleitet.In rund zwei Monaten sollen die Abdichtungen der Fahrbahnplatte sowie der Fahrbahnbelag erneuert werden. Außerdem werden die Gitterkonstruktion am Übergang von Fahrbahn und Brücke sowie Geländer und Schutzplanken ausgetauscht. Was die Arbeiten eventuell verzögern könnte, sind die Beschichtungsarbeiten der Beton-"Gehwege" zu beiden Seiten der Brücke, im Fachjargon Brückenkappen genannt. "Sie werden mit einer Kunststoffbeschichtung überzogen, was nur bei gutem Wetter gemacht werden kann", sagt Valerius. Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 300 000 Euro, "von denen der Bund etwa 90 Prozent übernehmen wird", erklärt Valerius, "den Rest zahlt der Kreis Vulkaneifel". Weitere Sanierungen von Brücken im Vulkaneifelkreis sind laut Valerius derzeit nicht in Sicht. Aber in unmittelbarer Nachbarschaft: "Die Brücke an der L 16 von Eckfeld kommend in Richtung Manderscheid, die über die Autobahn führt, ist im nächsten Jahr fällig."Ab Montag wird der Verkehr umgeleitet: aus Richtung Gillenfeld und Udler über die K 17 und L 16 nach Eckfeld, über die L 64 nach Brockscheid. Aus Richtung Daun über die L 64 nach Eckfeld und weiter über die L 16/K17 nach Gillenfeld oder Udler. Ebenso wird die Glockenschleife des Maare-Mosel-Radwegs umgeleitet. Die Radfahrer müssen sich dann an der Beschilderung orientieren.