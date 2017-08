17 Uhr: Das Buffet des StadtPicknicks ist eröffnet. Gut 200 Gäste haben sich auf dem Vorplatz der Stadthalle eingefunden. Von der AfD ist wenig zu sehen, aber ihr Wahlkampf-Auftakt in der Eifel beginnt ja erst um 19.30 Uhr.



18 Uhr: Besonders präsent ist die Polizei am Bahnhof, etwa 100 Meter vom Veranstaltungsort entfernt.



18.15 Uhr: Noch ist der Andrang am Eingang Zur AfD-Wahlveranstaltung überschaubar.