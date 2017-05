Der kleine Ort feiert ganz groß - Zilsdorf wird 1200 Jahre alt

Extra: DIE GESCHICHTE VON ZILSDORF

Die zur Gemeinde Walsdorf gehörende Gemeinde Zilsdorf feiert am 10. und 11. Juni das Jubiläum 1200 + 1 Jahr Zilsdorf. Eigentlich wäre das Fest ja im vergangenen Jahr fällig gewesen, aber der Straßenausbau im Dorf hat das verhindert. "Die B 421 war ja wegen der Erneuerung gesperrt", erklärt Horst Kolitsch, Ortsbürgermeister von Walsdorf. Deshalb trägt das Fest auch den Zusatz "1200 Jahre + 1".Die Gemeinde Walsdorf lässt sich das 15 000 Euro kosten, die sie in den Haushalt eingestellt hat. Eine Chronik des Dorfes in Buchform wird es nicht geben. "Wir machen nur eine Festschrift. Dafür haben wir aber auch eine eigene Briefmarke", erklärt Kolitsch. 500 Stück mit einem Gemälde von Zilsdorf im Jahre 1854, das die Wand des Gemeindehauses schmückt, hat er drucken lassen und die sind begehrt."Ich hatte sogar Anfragen aus Berlin. Und wir haben sie für die Einladungen verwendet, die wir verschickt haben. Aber es sind noch welche da", erklärt Horst Kolitsch. Er freut sich, dass die Bürger beim Fest kräftig mit anpacken. "Die sind froh und stolz darauf", sagt Kolitsch. Die Organisation und Federführung liegt bei Zilsdorfs Ortsvorsteherin Rita Slupek. Seit März 2016 sei man schon an der Planung , erzählt sie. "Ohne die Beteiligung der Bürger geht es letztlich nicht", sagt Slupek. Frauen werden Kuchen backen, die Feuerwehr den Auf- und Abbau vornehmen und den Getränkepavillon betreiben. Der Musikverein bedient die Gäste und veranstaltet ein Konzert und sogar der Jagdpächter zeigt seine musikalische Seite. Die Festmeile wird sich über den Antoniusweg und die Straße Auf der Steib hinziehen, hier wird es "jede Menge Stände" und viele "Highlights", so Slupek, einen Antikmarkt, Korbmacher, Spinnerin, Weberinnen, ein römisches Zeltlager und einen römischen Bäcker und andere alte Handwerke zu sehen geben."Die Leute haben ihre Höfe zur Verfügung gestellt", freut sich die Ortsvorsteherin. Die B 421 wird am Festsonntag, 11. Juni vom Kreisel Walsdorf bis zur Einmündung Stroheich hinter Zilsdorf für den Durchgangsverkehr gesperrt werden, nur Anwohner und Festgäste dürfen sie befahren."Ziolfi Villa - Dorf des Ziolf" dürfte auf eine fränkische Gründung zurückgehen. Am 22. März 816 bestätigt König Ludwig der Äbtissin Anastasia vom Kloster "Horreum" (Euren bei Trier) den Besitz eines Gutes in "Ziolfivilla". Diese Bestätigung ist der älteste Nachweis über die Existenz des Dorfes, obwohl es bereits lange vor karolingischer Zeit bestanden haben dürfte. Dies ist auch der Bezeichnung "Villa" zu entnehmen, die in römischer Zeit eine landwirtschaftliche Anlage (villa rustica) bezeichnete. Obwohl die Abtei St. Maximin schon 1023 Güter im Bereich des Arnulphusbergs besaß und 1182 auch das Patronatsrecht dort hatte, waren die Herren von Daun die Territorialsherren. Durch die Familien Crichingen und von Anethan übten sie das Präsentationsrecht in Zilsdorf und Walsdorf aus. Auch nach dem Übergang an Kur-Trier 1353 gehörte Zilsdorf zum Amte Daun, unter der Landesherrschaft des Kurfürsten von Trier. In der Beschreibung der "Eiflia Illustra oder geografischen und historischen Beschreibung der Eifel" von Johann Friedrich Schannat aus dem Jahre 1854 steht zu dem Dorf: "Zilsdorf, Dorf mit 16 Wohnhäusern und 107 Einwohnern". Am 17. März 1974 wurde Zilsdorf eingemeidet.