Der kleine Ort kommt groß raus

Basberg "Es ist echt unglaublich, dass wir gewonnen haben", freut sich Franz-Josef Diederichs, Ortsbürgermeister von Basberg in der Verbandsgemeinde (VG) Hillesheim, kurz nachdem er die gute Nachricht aus Trier gehört hat.Der 90-Einwohner-Ort hatte sich auf Kreisebene neben Kerschenbach (VG Obere Kyll), Duppach (VG Gerolstein), Steineberg (VG Daun) und Bodenbach (VG Kelberg) für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" angemeldet und es in den Gebietsentscheid für die Region Trier geschafft. Ganz offensichtlich ist die Präsentation bei den sechs Mitgliedern der Kommission gut angekommen, denn sie haben das Dorf zum Sieger in der Hauptklasse gekürt. "Ein ganz toller Erfolg für unser Dorf", sagt der Ortsbürgermeister, und Heike Bohn, Bürgermeisterin der VG Hillesheim, freut sich "total für die Basberger." Zu den Gratulanten gehört auch Landrat Heinz-Peter Thiel: "Ich freue mich außerordentlich für Basberg, ein toller Erfolg, der für das vitale Dorfleben spricht.""Dass wir nun auf Landesebene weiter dabei sind, ist schon bemerkenswert", sagt der Beigeordnete Wolfgang Bürgel, der mit Erfolgen im Dorfwettbewerb schon gute Erfahrungen gemacht hat, stammt er doch aus Kerpen, dem Ort, der 1993 auf Bundesebene die Goldmedaille geholt hat.Eine Gratulation für Basberg kommt auch aus Bodenbach, dem Kreissieger 2017. "Glückwunsch an Basberg", sagt Ortsbürgermeister Thorsten Krämer.Dass Bodenbach nicht weitergekommen ist, ist für ihn keine Enttäuschung. "Allein die Teilnahme am Dorfwettbewerb hat sich für uns gelohnt, dadurch ist richtig Schwung ins Dorf gekommen, den wir mitnehmen wollen. Wir werden auf dem Erreichten aufbauen", sagt Krämer.Die Bereisung der Ortsgemeinden, die sich für den Landesentscheid qualifiziert haben, beginnt am Montag, 14. August.