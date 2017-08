Einbrüche in Bankfilialien in der Vulkaneifel: 43-Jähriger steht vor Gericht

Vermutlich zwei Männer entkamen unerkannt, der dritte wurde von der Polizei am Tatort gefasst. Der 43-Jährige mit schwedischer Staatsangehörigkeit sitzt nun als Angeklagter vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts.



Nach seiner Festnahme gab er an, nur draußen vor der Bank Schmiere gestanden zu haben. Und die Männer in der Bank bezeichnete er als "irgendwelche Rumänen oder so, die ihn zum Mitmachen überredet hätten". Der Angeklagte hat über seinen Verteidiger Karl Hassel erklären lassen, dass er sich sich zum gescheiterten Einbruch von Jünkerath einlassen wolle. Zum dem Einbruch von Kelberg, werde er sich jedoch nicht äußern (TV vom Mittwoch).



Bei diesem Einbruch in der Nacht des 22. November 2016 erbeutete die Bande rund 56 000 Euro Bargeld aus dem Kelberger Volksbankautomaten. Der Sachschaden an Gebäude und Einrichtung betrug über 25 000 Euro.



Am jüngsten Verhandlungstag hörte das Gericht eine Reihe von Kriminalbeamten, die Spuren am Tatort gesichert und Videoaufzeichnungen ausgewertet hatten. Das Ergebnis der Ermittlungen: Mit Spezialgerät hatten die Täter an der Seite des Gebäudes ein Metallelement mit Sicherheitsglas aufgetrennt und waren durch die enge Öffnung ins Innere vorgedrungen. Dort setzten sie zunächst einige Überwachungskameras außer Gefecht - aber eben nicht alle.



So existieren Aufzeichnungen von mindestens zwei Männern, die zwischen 0.30 und 3 Uhr in der Bank mit verschiedenen Werkzeugen hart ran gehen, um von hinten an den Geldautomaten zu kommen.



Für den massiven Haupttresor der Bank interessierten sie sich nicht. Offensichtlich war nur der Automat ihr Ziel. Der war nach zweieinhalb Stunden Arbeit ausgeräumt und die Geschäftsräume der Bank präsentierten sich als Trümmerfeld.



Wer waren die beiden Akteure in der Bank? War der Angeklagte dabei? Diese Fragen bleiben am Ende der Sitzung weiter offen. Die noch funktionierenden Kameras hatten zwar fleißig aufgezeichnet und fotografiert, doch die Ergebnisse sind von so schlechter Qualität, dass sie zur Überführung eines Täters nicht taugen.



Und als die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz eine Aufnahmeserie auf einem Rechnerbildschirm abspielen lässt, schaut auch der Angeklagte interessiert zu - und das mit der stoischen Gelassenheit eines völlig Unbeteiligten .

Allerdings ist auf einigen Aufnahmen zu erkennen, dass sich einer der Täter ein Funksprechgerät mit Antenne (Walkie-Talkie) ans Ohr hält. Spricht er mit einem dritten Mann, der vielleicht draußen vor dem Haus steht?



Die Vorsitzende Richterin kommt zu diesem Schluss. Und bei der Festnahme des Angeklagten drei Tage später in Jünkerath hatte der Angeklagte bei seiner versuchten Flucht ein Handfunkgerät mit Antenne verloren.



Die Verhandlung wird am Montag, 28. August, 9 Uhr, fortgesetzt.