Exhibitionist entblößt sich in Gerolsteiner Fahrstuhl

Der Polizei ist am Mittwoch erneut gemeldet worden, dass sich ein Mann im Fahrstuhl, der in Gerolstein von der Brunnenstraße zur Hauptstraße fährt, entblößt hätte.Betroffen von dem Vorfall war eine Frau, die kurz vor 13 Uhr den Aufzug nutzen wollte. Als sie einstieg, kam ein Mann dazu. Er verließ den Aufzug am Ausgang Hauptstraße. Dabei habe er die Hose runtergezogen und sich umgedreht, heißt es im Bericht der Polizei. Bereits vergangenene Woche hatte es einen solchen Vorfall gegeben, und zwischenzeitlich sind mehrere der Polizei bekannt. So habe am 6. September um 19.30 Uhr ein junger Mann in der Hauptstraße 49 an einer Wohnungstür geklingelt. Als die Bewohnerin öffnete, habe sich der Mann mit entblößtem Unterkörper gezeigt."Mittlerweile sind uns vier Fälle gemeldet worden", sagt Frank Kerner von der Polizeiwache in Gerolstein. "Und wir schließen aber nicht aus, dass sich noch mehr Leute bei uns melden werden." Die Polizei geht davon aus, dass es sich jeweils um den gleichen Täter gehandelt hat. Nun gibt es auch eine Beschreibung: Er ist etwa 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß. Bekleidet war er mit Jeans, hellen Turnschuhen und einem dunkelblauen Kapuzenpulli. "Nach dem, was wir bisher ermittelt haben, ist der Mann nicht aggressiv aufgetreten", so Kerner.Weitere Geschädigte melden sich bei der Polizei in Gerolstein unter Telefon 06591/95260.