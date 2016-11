Festnahme in Gerolstein: Mann schlägt Frauen und beleidigt Polizisten

Der Vorfall soll sich laut Polizei gegen 4 Uhr in der Brunnenstraße vor dem Rondell ereignet haben. Dort fand eine Musikveranstaltung statt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich der mutmaßliche Tatverdächtige bereits zu Fuß entfernt. Er habe jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung eingeholt und gestellt werden können. Laut Polizei soll der stark alkoholisierte Mann zunächst in einen verbalen Streit mit zwei jungen Frauen im Alter von 19 Jahren geraten sein. Der Streit sei zu einer Schlägerei eskaliert, bei der der Mann beide Frauen mit Faustschlägen verletzt haben soll - und auch selbst durch einen Faustschlag verletzt worden sei.



Während der Ermittlungen vor Ort habe der Mann ständig die anwesenden Beteiligten und Polizisten mehrfach mit den "übelsten Schimpfwörtern" beleidigt. Er wurde zwecks Verhinderung weiterer Straftaten per richterlicher Anordnung in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung in mehreren Fällen ermittelt.