Hillesheim prescht voran: Dreier-Fusion ist Thema im Verbandsgemeinde-Rat

Nach der großen Zusammenkunft von rund 300 Kommunalpolitikern und Verwaltungsmitarbeitern in Hillesheim stellt der Rat der Verbandsgemeinde Hillesheim als erster die Weichen für eine Dreierfusion Gerolstein-Hillesheim-Obere Kyll. Am Mittwoch (ab 17 Uhr im Rathaus) wird das Gremium aller Voraussicht nach den Grundsatzbeschluss fällen, die Fusionsverhandlungen mit den beiden anderen Partnern wiederaufzunehmen.Beim VG-Rat Gerolstein steht das Thema am 27. Juni auf der Tagesordnung, beim VG-Rat Obere Kyll am 6. Juli.Bis Ende Oktober soll dann ein Eckpunktepapier erarbeitet und beschlossen werden, das dann als Grundlage eines Gesetzes nach Mainz geschickt wird. Landrat Heinz-Peter Thiel sagte beim großen Treffen vergangene Woche in Hillesheim: "Unser Ziel ist die Fusion zum 1.1. 2019."