Knappes Votum: Auch Hillesheim ist für die Dreier-Fusion in der Eifel

Nach gut zweistündiger und außerordentlich kontroverser Diskussion sprachen sich am Montagabend 14 Ratsmitglieder (von CDU und dem Großteil der FWG) für und zehn (überwiegend SPD sowie Wählergruppe Sturm im Wald) gegen den Zusammenschluss aus.



Ein ablehnendes Votum kam auch von Bürgermeisterin Heike Bohn (parteilos), die wie die anderen Gegner die Interessen Hillesheims in der Fusionsvereinbarung nicht genügend gewürdigt sah. Sie sagte: "Ich hätte mir bei den Verhandlungen mit Gerolstein mehr Sachdiskussion und weniger Machtdemonstration gewünscht."



Zuvor hatten sich bereits die Verbandsgemeinderäte aus Gerolstein (einstimmig) und der Oberen Kyll (mehrheitlich) für die Dreier-Fusion ausgesprochen. Sie soll zum 1. Januar 2019 in Kraft treten. Die neue Groß-VG soll Gerolstein heißen, ihren Hauptsitz in der Brunnenstadt haben, und rund 30.000 Einwohner umfassen.