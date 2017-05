Kriminachwuchs ausgezeichnet: Geschichte von Biesdorfer Schülerinnen wird vertont

260 Kinder und Jugendliche haben in diesem Jahr erneut bewiesen, dass man Spannung auch ohne Mord und Totschlag erzielen kann. Gemäß dem Motto des beliebten Wettbewerbes Tatort Eifel „Junior Award“ haben sie eine Kurzgeschichte des bekannten Krimiautors Ralf Kramp zu Ende geschrieben und als Beitrag eingereicht.



Die Bildungsministerin des Landes Rheinland-Pfalz, Stefanie Hubig, zeichnete am Donnerstag in Mainz die Gewinner aus. In der Altersgruppe I (9 bis 13 Jahre) gewann der Beitrag von Sabrina Maas und Hannah Stülp vom St-Josef-Gymnasium in Biesdorf. Ihre Geschichte wird als Hörbuch vertont.



In der Altersgruppe II (14 bis 20 Jahre) setzte sich das Drehbuch von Chloé Camus vom Goethe-Gymnasium in Bad Ems durch, das mit professioneller Unterstützung der Landeszentrale für Medien und Kommunikation in der Krimistadt Hillesheim verfilmt wird. Das Ergebnis der Dreharbeiten wird bei der neunten Ausgabe von „Tatort Eifel“ (15. bis 23. September 2017) im Kinopalast Vulkaneifel in Daun öffentlich präsentiert.