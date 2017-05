Mehrere Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen in der Vulkaneifel

Die Ereignisse im Überblick:



Dohm-Lammersdorf: Eine fünfköpfige Familie aus dem Vulkaneifelkreis ist am Sonntagmorgen gegen 09.50 Uhr mit ihrem Kleinbus an der L29 verunglückt, so die Polizei. Grund: Der 18-jährige Fahrer kam von der Straße ab und überschlug sich. Die teilweise schwer verletzten Familienmitglieder waren mit zwei Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen worden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Mit im Einsatz an der Unfallstelle nahe Gerolstein waren das Deutsche Rote Kreuz mit Notarzt, die Freiwillige Feuerwehren Dohm-Lammersdorf, Hillesheim und Oberbettingen, sowie die Polizei Daun.



Weidenbach: Ein weiterer Unfall ereignete sich zur Mittagszeit auf der B 257 in Höhe der Ortschaft Weidenbach bei Daun. Ein 39-jähriger niederländischer Motorradfahrer überschlug sich laut Polizei während eines Überholmanövers und wurde leicht verletzt. Am Motorrad entstand ein leichter Sachschaden.

Im Einsatz vor Ort war unter anderem ein Rettungshubschrauber und das Deutsche Rote Kreuz.



Mosbruch: Zum dritten Mal an diesem Sonntag mussten Rettungskräfte wegen eines Unfalls ausrücken - diesmal in Mosbruch bei Daun. Ein 25-jähriger Autofahrer war nach Angaben der Polizei durch Übermüdung von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.