Nach Angaben der Polizei hatte der Mann aus Richtung Büdesheim kommend ein vorausfahrendes Motorrad in Höhe des Ortseinganges Lissingen überholen wollen. Dabei sei er jedoch mit seinem Motorrad gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel gestoßen und gestürzt. Der 35-Jährige habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde durch das DRK in ein Krankenhaus gebracht, am Motorrad entstand hoher Sachschaden.