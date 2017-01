Neue Läden, weniger Leerstände in der Gerolsteiner Geschäftswelt

Gerolstein/Pelm/Hohenfels-Essingen. Lange Zeit wurde gerätselt, wer ins Café Dolomit an der Hochbrücke einzieht, das der Gerolsteiner Finanz- und Versicherungsmakler Andreas Kießling (31) gekauft hat und seit nunmehr 14 Monaten umbauen lässt. Inzwischen ist es klar, da entsprechende Aufkleber an den Fensterscheiben des Erdgeschosses hängen: die Schnellrestaurantkette Subway. Die ist auf Sandwiches aller Art spezialisiert und vor allem bei jungen Kunden beliebt.Betreiber des Subway-Restaurants wird die Pütz-Gastronomie GmbH von Harald Pütz und seinem Sohn Alexander (30) aus Hohenfels-Essingen, der bereits das Unternehmen Eifelfrisch führt. Dessen Geschäft ist es, mit derzeit 20 Verkaufsfahrzeugen Menschen in der Eifel, im Hunsrück, im Saarland sowie in und um Trier und Köln mit Lebensmitteln zu versorgen. Und damit habe man, so Alexander Pütz, im vergangenen Jahr einen Umsatz im einstelligen Millionenbereich gemacht. "Mit der Entscheidung, Franchise-Partner von Subway zu werden, will ich mir ein zweites Standbein schaffen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es klappt: Denn die Marke ist bekannt, junge Leute stehen darauf und die Lage ist top: Jeder fährt daran vorbei und täglich kommen dort Hunderte Schüler aus dem Gymnasium und der Berufsschule vorbei." Er hat das Ladenlokal mit jeweils rund zwei Dutzend Sitzplätzen drinnen und draußen für zehn Jahre mit Verlängerungsoption gepachtet, wird dort sechs Vollzeitstellen (für zehn oder elf Mitarbeiter) schaffen, gut 100 000 Euro investieren und "am 25. Januar um 10 Uhr eröffnen", sagt Pütz. Ins erste Geschoss zieht laut Kießling eine Behörde, nach TV-Informationen sind es Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität. Der 31-Jährige hat nach eigenem Bekunden einen siebenstelligen Betrag in Kauf und Generalsanierung des Gebäudes gesteckt und ist nun froh, nach "schwieriger Suche endlich gute Mieter gefunden zu haben". Sein Antrieb: "Ich wollte etwas in meiner Heimat machen."

Bäckereien bleiben bestehen

Meinung

Nachrichten, die positiv stimmen

Extra

Auch an anderen Stellen in der Brunnenstadt tut sich was: So hat die Großbäckerei Die Lohners aus Polch, die die Pelmer Bäckerei Clemens gekauft hat (siehe Extra), die Filliale in der Sarresdorfer Straße umgebaut und dieser Tage wiedereröffnet. Die ehemalige Clemens-Filiale in der Innenstadt wiederum ist von der Bäckerei Utters aus Dockweiler übernommen worden und wird nach dem derzeitigen Umbau wiedereröffnet - weiß Gerolsteins Gewerbevereinsvorsitzender Hans-Hermann Grewe. Zudem haben im oberen Bereich der Hauptstraße ein Geschäft für E-Zigaretten, ein Schuhreparatur- und Schlüsseldienst und eine Schulungseinrichtung der Dekra sowie im Rondell ein Hörakkustiker eröffnet. Und zum 1. Februar öffnet die Shisha-Bar, die sich um ein Ladenlokal erweitert. "Wir haben zwar auch zwei Geschäfte verloren, aber grundsätzlich ist dies ein positiver Trend, da wir einige Leerstände weniger haben. Darauf, dass Subway kommt, freut sich die Jugend. Und es ist natürlich gut, dass die Bäckereifiliale auf Sarresdorf fortgeführt wird und auch die Innenstadt weiter eine Bäckerei haben wird."Ein 31-Jähriger kauft und saniert für viel Geld eine Geschäftsimmobilie an einer exponierten Stelle seiner Heimatstadt. Ein 30-Jähriger investiert in seiner Heimat ebenfalls eine gute Stange Geld und schafft ein Angebot, auf das sich vor allem junge Menschen freuen. Und in der Innenstadt veschwinden Leerstände. Das sind zum Jahresbeginn gute Nachrichten, die positiv stimmen und hoffentlich Nachahmer finden. Sie zeigen: Der Gewerbe- und Einzelhandelsstandort Gerolstein ist attraktiv. Teilen weitere Investoren und Firmenlenker diese Einschätzung, sollte auch das Areal des Gerolsteiner Brunnens mit interessanten Angeboten zu bestücken sein - und Gerolstein weiter nach vorne bringen.Neben der Filiale in der Sarresdorfer Straße inhat die Bäckerei Die Lohners von der Bäckerei Clemens auch die Filiale inübernommen und bereits wiedereröffnet. Die Filiale in der Brotstraße inist ebenfalls übernommen worden. Sie wird umgebaut und nach Firmenangaben Mitte Februar wiedereröffnet. Die Clemens-Filiale in, die seit 1. Dezember geschlossen ist, ist nicht von Lohners übernommen worden. mh