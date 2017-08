Sachbeschädigung an Gerolsteiner Gaststätte

Nach Angaben der Polizei hat die Unbekannte in der Nacht zwischen 1.30 Uhr und 1.45 Uhr Blumenkübel ausgekippt, Pflanzen ausgerissen und Schiefertafeln zertrümmert. Betroffen war die Gaststätte "Westtorschmiede" in der Haupstraße/Mühlenstraße. Zeugen hatten sie dabei beobachtet und den Vorfall der Polizei gemeldet.



Die Frau ist zwischen 20 und 25 Jahre, ist 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß, hat eine normale Statur und dunkelblonde, gelockte, etwa schulterlange Haare. Sie trug zur Tatzeit weiße Kopfhörer und eine Umhängetasche. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Gerolstein 06591 9 5260, Polizei Daun, 06592 96260 oder an pidaun@polizei.rlp.de