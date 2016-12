Steuer sprudelt, Stadt scheffelt und schaufelt

Gerolstein. Die Zahlen sind beachtlich: Mit 6,9 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen rechnet die Stadt Gerolstein im kommenden Jahr. Das ist ein Spitzenwert und eventuell noch etwas niedrig gegriffen, denn: Auch in diesem Jahr wurde diese Summe angesetzt, heraus kommen aber rund neun Millionen Euro. Auch wenn ein Großteil davon an die Verbandsgemeinde, den Kreis und das Land abgegeben werden muss, eröffnet sich durch den Geldsegen ein gewisser Handlungsspielraum. Und den will die Stadt im kommenden Jahr nutzen. Sie plant Investitionen in Höhe von 2,7 Millionen Euro (siehe Extra).

Geld für Renaturierung

Allen voran ein Dauerthema soll endlich in Angriff genommen werden: der Abriss der ehemaligen Drahtfabrik. Auf dem innenstadtnahen, 7187 Quadratmeter großen Areal zwischen Lindenstraße und Auberg soll Platz für neue Wohnbebauung geschaffen werden. Dafür werden Kosten von 960 000 Euro veranschlagt und bereits ein Förderantrag über 558 000 Euro beantragt (60 Prozent), sodass ein städtischer Eigenanteil von rund 400 000 Euro übrig bliebe. Für einen gewissen Teil dieses Vorhabens wird sogar mit einem noch höheren Zuschuss gerechnet, da auch der Peschenbach durch das Gelände fließt.Und für dessen Renaturierung stellt das Land eine 90-prozentige Förderung in Aussicht. Die Sanierung des Gewässers auf seiner gesamten Länge wird mit 525 000 Euro veranschlagt, der Stadtanteil würde demnach 52 500 Euro betragen.Das Thema Drahtfabrik wird an der Stadtspitze hoch angesiedelt, wie der Erste Stadtbeigeordnete Klaus Jansen betonte: "Das Vorhaben hat für die Stadt eine hohe Bedeutung." Nicht nur die Gewinnung von zentrumsnahem Bauland ist Ziel, sondern auch, einer langjährigen Forderung der Anwohner nachzukommen. Denn in den Gebäuden wurden über Jahre Zehntausende alter Reifen und bis zuletzt Hunderte alter Elektrogeräte gehortet.Ein weiterer absehbarer Knackpunkt ist die vermutliche Verunreinigung des Bodens an einigen Stellen der Industriefläche. "Wir rechnen da schon noch mit etwas und werden natürlich Probebohrungen und eine Untersuchung des Bodens veranlassen. Dafür müssen aber die Hallen weg", hatte auch Gerolsteins Bauamtsleiter Carsten Schneider bereits vor geraumer Zeit angekündigt. Seit Jahren in Planung ist auch der Umbau des Bahnhofs, der Ende nächstens Jahres endlich in Angriff genommen werden soll. Gestartet wird mit der Überführung vom Empfangsgebäude bis hin zum Kasselburger Weg - mit Abgängen und Liftanlagen auf die einzelnen Gleise. Die Verlängerung bis hin zum Kasselburger Weg ist expliziter Wunsch der Stadt, damit die Schüler nicht mehr über die vielbefahrene Hochbrücke gehen müssen. Aber diesen Extrawunsch muss die Stadt auch aus eigener Tasche bezahlen. Ist der Übergang fertig, kann auch endlich die marode und unansehnliche Unterführung geschlossen werden.

Zwei Jahre Bauzeit

Extra

An Baukosten kommen auf die Stadt Gerolstein bis 2020 rund 730 000 Euro zu, rund 320 000 Euro davon werden nächstes Jahr bereitgestellt. Daneben hat sie sich verpflichtet, gut 260 000 Euro Planungskosten zu übernehmen. Das gesamte Vorhaben wurde 2011, als das Land Rheinland-Pfalz, die Deutsche Bahn (DB) sowie die beiden Zweckverbände Schienenpersonennahverkehr Nord und Süd ein Sanierungspaket für 75 Bahnhöfe im Land geschnürt haben, mit 7,6 Millionen Euro beziffert. Angesetzt sind knapp zwei Jahre Bauzeit.Die Stadt Gerolstein plant für 2017in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Dies sind die wichtigsten Vorhaben:930 000 Euro (Geplante Zuschüsse: 558 000 Euro; Eigenanteil: 372 000 Euro).525 000 Euro (472 500/52 500).110 000 Euro (99 000/11 000).321 270 Euro Stadtanteil.400 000 Euro (320 000/80 000).654 000 Euro (196 200 Euro Stadtanteil).80 000 Euro.37 000 Euro Planungskosten. mh