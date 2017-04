Gegen 14.07 Uhr habe sich der Unfall ereignet, so die Polizei in einer ersten Mitteilung. Der alleinbeteiligte Fahrer sei noch an der Unfallstelle an den Folgen des Unfalls gestorben. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst nicht, derzeit würden die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen laufen. Neben der Polizei Daun sind die Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort im Einsatz.