Verkaufsoffener Sonntag in Gerolstein mit viel Musik in der Innenstadt

Foto: Helmut Gassen

(Gerolstein) Mit dem Deutsch-Niederländisch-Französischen Musikabend im Rondell ist der Herbstzauber in Gerolstein schon am Samstagabend gestartet. Vielfältig ging es dann beim verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt weiter.