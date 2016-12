Eine 28-jährige Autofahrerin war am Montagmittag mit ihrem Auto am Ortseingang des Ortes, aus Richtung Rockeskyll kommend, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und gegen den entgegenkommenden Wagen eines Autofahrers geprallt. Das teilte die Polizei mit. Während die beiden Fahrzeugführer lediglich leichte Verletzungen erlitten, wurden ihre jeweiligen Beifahrerinnen schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht, im Einsatz waren DRK, Rettungshubschrauber und die Freiwillige Feuerwehr.