Nach Angaben der Feuerwehr brach der Brand etwa gegen 7.20 Uhr am Morgen aus. Mehrere hundert Quadratmeter Fläche in dem Naturschutzgebiet sind betroffen. Da es sich um unwegsames Gelände handelt, rückt die Feuerwehr von zwei Seiten vor.



Verletzte gibt es offenbar nicht. Evakuierungen sind in dem Naturschutzgebiet nach Angaben des Einsatzleiters nicht nötig. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar, die Polizei ermittelt.



Im Einsatz sind die Feuerwehren Birresborn, Lissingen und Gerolstein sowie das zuständige Forstamt.