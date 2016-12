Weihnachtsmarkt in Gerolstein bietet neben Glühwein und Musik auch viele festliche Deko-Artikel

Alljährlich heißt es beim Gerolsteiner Weihnachtsmarkt, wie lang ist er denn diesmal? Die Frage bezieht sich bei diesem Anlass immer auf den längsten Kuchen der Brunnenstadt. Zur Antwort kommen wir später.In den vergangenen Jahren hatte stets der Gerolsteiner Seniorenbeirat die Verantwortung für das riesige Backwerk. Der Beirat hat sich in diesem Jahr allerdings aufgelöst, sodass sich das "Forum Eine Welt", das Café Grenzenlos und das Haus der Jugend um den Verkauf des Gewürzkuchens für einen guten Zweck kümmerten."Wir wollten die Tradition nicht sterben lassen, deshalb führen wir das nun zusammen durch", erklärte Norbert Leinung vom "Forum Eine Welt". Und wie lange war er jetzt, der Kuchentraum aus allerlei Leckereien? "32 Meter ist er diesmal lang, und wenn man je Stück zwei Zentimeter rechnet, ergibt das 1600 Stück davon. Um vier Uhr ist das alles weg", sagt Norbert Leinung.Der Gerolsteiner Gewerbeverein, der inzwischen unter dem Namen Gero-Team aktiv ist, hatte diesmal rund 70 Aussteller für seinen Weihnachtsmarkt gewinnen können. Diese konnten mit ihren Produkten von der glitzernden Christbaumkugel über den prachtvollen Rauschgoldengel bis zu liebevoll handgefertigten Kerzen jeden Weihnachtswunsch im Hinblick auf festliche Ausstattung des Heimes erfüllen.Gerolstein war am Wochenende ein einziges Weihnachtsshoppingparadies. Im Rondell stellte Josef Brüggen aus Hillesheim seine Krippen vor.Die größte, mit einem mechanischen Werk, das eine Säge antrieb, hatte ihn 250 Arbeitsstunden gekostet. "Und das alles mit einem Lächeln, denn es macht ja Spaß", sagte er. Daneben standen der Syrer Zehir Ajan und die Jordanierin Helda Bünger und boten Gebäck aus Syrien an, auch für den guten Zweck. In der Hauptstraße und auf dem Altstadtparkplatz gab es natürlich auch kulinarische Köstlichkeiten zum Fest zu kaufen.Wer dabei auch innerliche Erwärmung brauchte, für den gab es, wie es sich für einen Weihnachtsmarkt gehört, heißen Glühwein. Für die festliche musikalische Stimmung sorgten die Musikvereine aus Büsch eich und Steffeln, die Brass Brothers aus Hillesheim, die Freunde der Blasmusik, die Bläserklassen des St.-Matthias-Gymnasiums Gerolstein, Kinderchöre der Gerolsteiner Kindergärten, die Eifeler Alphornissen und die lustigen musikalischen Weihnachtsmänner.