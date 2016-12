Der Notruf hat die Gerolsteiner Polizei am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr erreicht. In der Ortslage von Büscheich stand in einem Wohngebiet ein Einfamilienhaus in Flammen. Der Brand entstand vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, so die Polizei.



Der Brandort wird von der zuständigen Kripo kriminaltechnisch untersucht.



Die Bewohner des Hauses wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe schätzte die Polizei auf rund 80.000 bis 100.000 Euro.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Gerolstein, Büscheich, Lissingen und Birresborn. Ferner waren das DRK mit SEG sowie Mitarbeiter von Westnetz im Einsatz.