Zwei Kilo Plastik auf der Schussfahrt

Extra: DAS PROGRAMM

Birresborn Grundsätzlich dürfen alle auf die Strecke, die in der Nähe der Eishöhlen beginnt und an der Birresborner Grillhütte vorbei ins Tal führt. "Die Piloten müssen zwischen 3 und 99 Jahren alt sein und geeignete Schutzkleidung tragen", sagt Pascal Arens vom Orga-Team. Damit es ein faires Rennen bleibt, haben die Veranstalter der Dorfgemeinschaft und des Sportvereins Birresborn die Läufe zum einen in verschiedene Altersklassen unterteilt, lassen aber auch getunte Bobby-Cars und original belassene Plastik-Flitzer getrennt fahren. (Zeitplan siehe Info) "Es ist uns wichtig, dass auch die ganz kleinen Rennfahrer teilnehmen", sagt Mitorganisator Johannes Burggraf. Wie bereits im vergangenen Jahr, dürfen die Kids auf einer verkürzen Strecke und mit Begleitung von Mama und Papa ihren Mut unter Beweis stellen. Eine Belohnung gibt es für alle Waghälse.Bereits 2016 haben Fahrer des Bobby-Car-Sport-Verbands teilgenommen. Die Profis waren von der Veranstaltung begeistert - so sehr, dass in diesem Jahr in Birresborn die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft ausgetragen wird und damit einer von fünf offiziellen Weltmeisterschaftsläufen. "Wir erwarten Fahrer aus Italien, Österreich und Luxemburg", sagt Pascal Arens.Rund 50 Helfer sind nötig, um im Vorfeld die Strecke zu präparieren, Zelte, das Fahrerlager vorzubereiten und dort die Technik zu installieren, damit am Samstag ab 21 Uhr die Party mit DJ Cliff steigen kann. "Die Sicherheit der Teilnehmer hat absoluten Vorrang", sagt Johannes Burggraf. Selbst die winzigsten Gefahrenquellen werden beseitigt, links und rechts der rund 500 Meter langen Rennstrecke und besonders in den Kurven werden Strohballen und Gummireifen aufgetürmt. "Schließlich haben die Schnellsten bis zu 40 Stundenkilometer drauf", sagen die Organisatoren. Vor Ort sind auch das Rote Kreuz, Malteser und die Feuerwehr Birresborn."Bei soviel Arbeit sind wir für jede Unterstützung dankbar, wer möchte, kann sich gerne einbringen." Eine Anmeldung zum Rennen ist auch für Kurzentschlossene möglich: Vorort können sie sich bis 30 Minuten vor dem Start anmelden. "Gefahren wird übrigens bei jedem Wetter", sagt Pascal Arens.Samstag, 26. August, 10.30 bis 12.30 Uhr Jugendklasse 12 bis 16 Jahre 12.30 bis 16.30 Uhr Amateurklasse 16 bis 99 Jahre 16.30 bis 20.30 Uhr Eifel-Tuning 16 - 99 Jahre Ab 21 Uhr Fahrerlagerparty mit DJ Cliff Sonntag, 27. August 10.30 bis 13 Uhr Kinderklasse 3 bis 12 Jahre 13 bis 17 Uhr Profiklasse 18 bis 99 Jahre 17 bis 20.30 Uhr Eifel-Normalo 16 bis 99 Jahre Alle Teilnahmebedingungen und das Reglement: www.facebook.de/BOBBY-CAR-RENNEN-BIRRESBORN