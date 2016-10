Australisches Beuteltier fühlt sich auch in der Vulkaneifel wohl

Foto: Stephan Sartoris

(Kerpen-Loogh) In Loogh ist es ein gewohntes Bild, wenn Känguruh und Meerschweinchen gemeinsam fressen. Die Beuteltiere sind in der Eifel nicht so häufig anzutreffen, im Kerpener Ortsteil sind sie aber lange ansässig.