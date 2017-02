68-Jähriger in Hermeskeil angefahren - Lebensgefährliche Verletzungen

In der Triererstraße in Hermeskeil ist es am Montagabend gegen 18.05 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Auskunft der Polizei war ein 67-jähriger Autofahrer auf der Triererstraße unterwegs, als plötzlich in der Dunkelheit ein 68-jähriger Mann die Fahrbahn überquerte. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste der Mann. Dabei erlitt der Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen.Ein Krankenwagen, der sich zufälligerweise hinter den Unfallwagen befand, konnte den Verletzten erfolgreich reanimieren. Er wurde in ein Trierer Krankenhaus gebracht.Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Hermeskeil, das DRK aus Thalfang und Hermeskeil mit Notarzt.