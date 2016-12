Anruf in Züsch: Polizei warnt vor falschem Polizisten

Der unbekannte Anrufer habe sich als „Herr Jung“ von der Polizei Hermeskeil vorgestellt, erklärt die (echte) Polizeiinspektion Hermeskeil in einer Mitteilung. Der Anrufer habe dem 61-Jährigen erklärt, dass in Züsch zwei Syrer im Rahmen eines Einbruchs festgenommen worden seien. Die beiden Festgenommenen hätten einen Zettel mit sich geführt, auf diesem sei der Name des 61-Jährigen notiert. Der falsche “Polizist“ habe dann den Mann gefragt, ob er einen Tresor und ein Sparbuch besitzen würde. Dies verneinte der Angerufene und wurde noch nach verdächtigen Personen gefragt. Als er dies ebenfalls verneinte, wurde das Gespräch plötzlich beendet, führt die Polizei weiter aus.



Unter der angezeigten Telefonnummer meldete sich die Polizei Nordhausen. Die dortige Dienststelle riet dem Züscher,. umgehend die Polizei in Hermeskeil zu informieren.



In diesem Zusammenhang rät die Polizei Hermeskeil zu folgenden Verhaltensregeln:

Legen Sie bei Anrufen ein gesundes Misstrauen an den Tag. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, egal wer Anrufer ist, vertrauen Sie nicht einer auf dem Display ihres Telefon angezeigten Rufnummer. Es gibt Möglichkeiten diese zu manipulieren. Beenden Sie das Gespräch. Zeigen/erklären Sie niemandem wo sie Geld oder Wertgegenstände aufbewahren. Die Polizei wird Sie nie anrufen und nach Geld oder Wertgegenstände fragen. Übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Dritte.