Aufsehen in Oberzerf: Drei Gräber gefallener Soldaten werden nach Fund geborgen

(Oberzerf) Es ist fast kein Durchkommen am heutigen Samstag in der Ortsmitte von Oberzerf (Verbandsgemeinde Kell am See). Im Januar wurden zwei Gräber von gefallenen Soldaten unterhalb der katholischen Kirche im Einmündungsbereich Kapellenstraße gefunden. Heute wurden die Soldaten frei gelegt und aufwendig geborgen.