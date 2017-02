Ausschuss der VG Hermeskeil will Bürgermeisterwahl aufschieben

Kommentar

Meinung

Vernünftiger Vorschlag

FUSIONSGESPRäCHE NEHMEN WIEDER FAHRT AUF

Extra

Hermeskeil Soll schon in diesem Jahr ein neuer Bürgermeister für die Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil gewählt werden, obwohl sich das VG-Gebiet durch die Kommunalreform im Hochwald entscheidend verändern könnte? Mit dieser Frage hat sich am Mittwochabend der Haupt- und Finanzausschuss befasst. Das Gremium hat dem VG-Rat empfohlen, sich für eine Aussetzung der bevorstehenden Bürgermeisterwahl stark zu machen. Stattdessen will man beim Land beantragen, dass zunächst ein Beauftragter bestimmt wird. Er könnte die Amtsgeschäfte führen, bis die Gebietsreform abgeschlossen ist.Hintergrund dieser Empfehlung ist, dass am 31. März 2018 die Amtszeit von Michael Hülpes abläuft. Der Bürgermeister ist 64 Jahre alt und wird deshalb nicht erneut für den Posten des Rathauschefs kandidieren. Um einen Nachfolger zu finden, gäbe es für die VG nun drei mögliche Vorgehensweisen, die Büroleiter Werner Haubrich im Ausschuss erläuterte."Wir könnten so tun, als gäbe es keine Reform, und einfach wählen lassen", beschrieb Haubrich die erste Variante. Ein günstiger Wahltermin wäre der 24. September 2017, der Tag der Bundestagswahl. Dann würde ein neuer VG-Chef für acht Jahre gewählt.Käme es jedoch zur Aufnahme neuer Gemeinden, beispielsweise aus der VG Thalfang, die bis 2019 aufgelöst wird, dann müsste in der "neuen Gebietskulisse" erneut ein Bürgermeister gewählt werden. Der 2017 gewählte VG-Chef könnte bei dieser Wahl erneut antreten oder bis zum Ablauf seiner regulären Amtszeit als hauptamtlicher Beigeordneter in die neue VG übernommen werden.Anstatt den Bürgermeister 2017 für volle acht Jahre zu wählen, könne man auch die Amtszeit verkürzen, erklärte Haubrich. Es müssten aber mindestens fünf Jahre sein, damit der Betroffene ein Anrecht auf Versorgungsbezüge habe. Eine Verkürzung auf zwei oder drei Jahre - bis zum Abschluss der Reform - sei daher "nicht sinnvoll". Bei beiden Varianten müssten parallel zwei hauptamtliche VG-Vertreter bezahlt werden, falls beide gewählten VG-Chefs als Beigeordnete weitermachen wollten.Die dritte Option ist laut Haubrich, abzuwarten, bis in der umgebildeten VG der neue Bürgermeister gewählt werden kann. Bis dahin könnte ein Beauftragter bestimmt werden, der die Geschäfte solange führt, bis die Reform abgeschlossen ist. Der Büroleiter geht davon aus, dass es "mindestens ein Jahr Vorlaufzeit braucht", bis die Fusionsverträge ausgehandelt sind. Dabei müsse im Fall Thalfang das VG-Vermögen erfasst, das Personal auseinanderdividiert und das Kanalsystem aufgeteilt werden. Zudem müssten drei Verwaltungen (Thalfang, Morbach, Hermeskeil) zusammenarbeiten und beide Landkreise (Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg) über Kompensationen verhandeln. Danach werde der Vertrag in ein Gesetz gegossen, über das der Landtag abstimme. Wahrscheinlich sei ein Wahltermin parallel zur Kommunalwahl im Juni 2019.Der Ausschuss votierte einstimmig für Variante drei, die allerdings noch vom VG-Rat beschlossen werden muss. Der Beauftragte müsse, so Haubrich, "eine gewisse demokratische Legitimierung" vorweisen. Diese sehe man zunächst beim Altbürgermeister. Michael Hülpes winkte aber ab: "Ich stehe nicht zur Verfügung." Aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt an der Weinstraße gehe hervor, dass auch die ehrenamtlichen Beigeordneten für den Job infrage kämen, erläuterte Haubrich. Werde intern niemand gefunden, setze die Kommunalaufsicht einen Kandidaten ein. Diese werde aber "nicht am VG-Rat vorbei entscheiden".Theo Palm (CDU) beantragte, neben dem Verfahren gleich auch den ersten Beigeordneten Hartmut Heck (CDU) als Kandidaten vorzuschlagen. Heck, der bei der Kriminalpolizei in Trier arbeitet, wollte dies nicht kommentieren. Der Ausschuss einigte sich dann aber darauf, zunächst die Beauftragten-Lösung beim Land zu beantragen. "Danach können wir uns über Namen unterhalten", erklärte Paul Gemmel (SPD). Josef Barthen (FWG) plädierte für "jemanden aus dem örtlichen Bereich, dessen Herz daran hängt, das Beste für die VG herauszuholen". Denn der Beauftragte müsse auch die Fusionsverhandlungen im Rahmen der Gebietsreform zu Ende bringen.Es scheint inzwischen mehr als wahrscheinlich, dass sich das Gebiet der VG Hermeskeil durch die Kommunalreform verändern wird. Allein die Aufnahme von Malborn-Thiergarten aus der VG Thalfang würde die Einwohnerzahl so sehr erhöhen, dass in der erweiterten VG ein neuer Bürgermeister zu wählen wäre. Vor diesem Hintergrund hat der Ausschuss einen vernünftigen Weg vorgeschlagen. Einen Bürgermeister wählen zu lassen, der sich zwei Jahre später gleich wieder zur Wahl stellen müsste, wäre unsinnig. Ebenso unsinnig wäre es, die Kosten für seine mögliche Weiterbeschäftigung als hauptamtlicher Beigeordneter in Kauf zu nehmen. Der Beauftragte ist deshalb die beste Lösung. Und weil dieser Beauftragte die gesamten Fusionsverhandlungen abzuwickeln hätte, wäre ein Kandidat aus den eigenen Reihen mehr als klug. Jemand, der Einblick in alle bislang geführten Gespräche hatte, wäre sicher keine schlechte Wahl.In Sachen Gebietsreform hätten die "Entwicklungen wieder an Intensität zugenommen", sagte Bürgermeister Michael Hülpes im Haupt- und Finanzausschuss. Nach Forderung des Innenministeriums müssten sich alle Ortsgemeinden der VG Thalfang, wohin sie wechseln wollten (TV vom 15. Februar). Die Alternativen Schweich, Birkenfeld und Bernkastel-Kues habe das Land ausgeschlossen. Damit blieben nur die VG Hermeskeil und die Einheitsgemeinde Morbach übrig. Mit noch unentschlossenen Orten wie Büdlich und Breit würden deshalb schon bald Gespräche geführt. Zu densagte Büroleiter Werner Haubrich: "Die gibt es nur, wenn bald eine klare Lösung vorliegt." Die Summe werde aufgeteilt, wenn es keinen Wechsel der VG als Einheit gebe. Eine neue VG dürfe allerdings "nicht finanziell so geschwächt werden, dass sie nicht mehr leistungsfähig ist", sagte Hülpes. Darauf werde man auch im Fall der anteiligen Übernahme von Schulden der VG Thalfang bestehen. Eine zusätzliche finanzielle Unterstützung durch das Land sei durchaus denkbar.